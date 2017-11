Verdachte winkeldiefstal probeert agente met mes te steken

Een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die verdacht werd van winkeldiefstal heeft donderdagavond in Harderwijk geprobeerd een agente met een mes te steken. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Adequate reactie voorkomt erger

Donderdagavond werd in een supermarkt aan de Nassaulaan de 26-jarige man aangehouden voor winkeldiefstal. 'Tijdens de aanhouding probeerde de man één van de agenten te steken met een mes. Door een adequate reactie van de agenten kon voorkomen worden dat de agente geraakt werd', aldus de politie

Melding winkeldiefstal

Donderdag rond 19.40 uur kreeg de politie een melding dat medewerkers van de supermarkt een man hadden aangesproken die mogelijk een diefstal had gepleegd. Toen de politie ter plaatse kwam was hij rustig en meewerkend. Nadat geconstateerd was dat de man inderdaad een diefstal had gepleegd en werd aangehouden begon hij zich te verzetten.

Mes

Hij bleek toen een mes te hebben waarmee hij één van de agenten probeerde te steken. Dit kon voorkomen worden. Daarop lukte het om de man te boeien en mee te nemen naar het bureau. Hij is voor verder onderzoek ingesloten.