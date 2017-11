Sectie op overleden baby Breda wijst op onnatuurlijke dood

Onwelwording

De baby is afgelopen maandag in een ziekenhuis overleden nadat het de dag ervoor was opgenomen na een onwelwording. Politie en ambulance waren die zondag snel ter plaatse en eerste hulp is opgestart. De baby is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. In de loop van maandag is het baby’tje komen te overlijden.

Politieonderzoek

De artsen konden niet zeggen dat het hier om een natuurlijke overlijden gaat en hebben de politie in kennis gesteld. Er is maandag een rechercheteam team geformeerd. Het politieonderzoek zal dus nu voortgezet worden.