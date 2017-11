Verdachte (17) onderzoek dood Savannah vast tot eind januari

Achter gesloten deuren heeft vrijdag voor de rechtbank Midden-Utrecht de pro forma zitting plaatsgevonden in het onderzoek naar de dood van Savannah Dekker uit Bunschoten.

'Sterke aanwijzingen'

Daarbij heeft de officier van justitie aangegeven dat er sterke aanwijzingen zijn dat de 17-jarige verdachte betrokken is bij haar dood. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag laten weten.

'Conclusies in publicaties voorbarig'

'Publicaties gisteren die suggereren dat er onvoldoende bewijs is voor succesvolle vervolging, vindt het OM dan ook volstrekt voorbarig, ook omdat het onderzoek nog in volle gang is. De rechtbank besliste dat het voorarrest van de verdachte wordt verlengd', aldus het OM.

Zoekactie buitengebied Bunschoten

Tijdens de zitting heeft de officier verslag gedaan van het nog lopende onderzoek. Hij gaf aan dat het forensische onderzoek begin volgend jaar zal worden afgerond. Daarnaast is het onlangs gelukt om toegang te krijgen tot de telefoon van de verdachte. Informatie uit deze telefoon was aanleiding voor een zoekactie in het buitengebied van Bunschoten op 19 november. De telefoon en portemonnee van Savannah zijn nog altijd niet gevonden. De voorwerpen die op 19 november zijn gevonden, lijken niet van belang te zijn voor het onderzoek.

Observatie verdachte

Het onderzoek naar de persoon van de verdachte is klaar maar heeft dusdanig weinig antwoorden opgeleverd dat de officier van justitie heeft gevraagd de verdachte te laten observeren. De rechtbank heeft dit verzoek ingewilligd. Dit onderzoek zal zeker nog enkele maanden in beslag nemen. Daarom zal de volgende zitting ook een pro forma zitting zijn.

Schorsing voorarrest afgewezen

De verdediging had de rechtbank gevraagd het voorarrest van de 17-jarige verdachte te schorsen. De officier van justitie verzette zich hiertegen; de rechtbank wees het schorsingsverzoek af. De verdachte blijft zodoende vast zitten tot de volgende zitting. Deze vindt plaats op 26 januari om 9.00 uur en zal naar verwachting ook achter gesloten deuren zijn.