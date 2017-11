10 originele ideeën voor kerstcadeautjes

De mooiste geschenken zijn natuurlijk die met een persoonlijk tintje. Dus als je aan een kerstgeschenk denkt dat echt indruk maakt, kan je dat soms ook zelf maken. Misschien ben jij goed in breien, haken of een kei in het knutselen. Gebruik die vaardigheden dan om een heel bijzonder kerstcadeau te maken.

1. Een winters reisje

Wil jij eens echt uitpakken? Verras je partner, ouders, vriend of vriendin dan eens met een kerstuitje in een bijzondere omgeving waar sneeuw is gegarandeerd.

2. Feestelijke kleding

Kerstcadeaus moeten een gevoel van warmte geven, net als het feest zelf. Mooie feestkleding kan iedereen goed gebruiken.

3. Kerststukje of decoratie

De sfeer van Kerstmis wordt ook bepaald door de decoraties en andere zaken die deze tijd zo bijzondere maken. Een kerststukje of een bijzondere decoratie of versiering is dus altijd welkom.

4. Een cd of dvd

Kerstmis is een feest van gezelligheid en muziek en eigenlijk wil je nog wel wat dagen nagenieten. Met een cd of dvd kun je de gezellige sfeer nog even laten voortduren. Muziek zorgt voor heel wat ontspannen uurtjes en met een dvd kun je het altijd wel gezellig maken.

5. Een hapje of een drankje

Eten en drinken is nu eenmaal onlosmakelijk verbonden met dit sfeervolle feest. Een mooie fles wijn of andere feestelijk drank in een feestverpakking is dus zeker een goed idee.

6. Een ster

In de donkere dagen voor Kerstmis zie je de sterren altijd extra helder aan de hemel staan. Bovendien heeft de ster een bijzondere betekenis in het kerstverhaal, deze wees namelijk de weg naar Jezus de Verlosser. Een ster is dan ook een leuk cadeautje met een extra feestelijk tintje. Verras je geliefden en koop een ster.

7. Een sieraad

Een luxe geschenk mag ook natuurlijk tijdens deze periode waarin we denken aan vrede en liefde. Een persoonlijk sieraad doet het ook goed met de kerstdagen.

8. Een lekkere geur, badschuim of een ander verzorgingsproduct

Persoonlijke verzorging is het hele jaar aan de orde. Ook met deze feestdagen zit je nooit fout met een lekker geurtje of een product voor het bad voor aangename uurtjes van ontspanning.

9. Een uniek uitstapje

Natuurlijk kan je ook tijdig mooie kaartjes regelen voor een bijzonder concert of een andere show tijdens of rond de kerst.

10. Een boek met een persoonlijke noot

Lezen is heerlijk om te ontspannen. Laat zien hoe goed je de ander kent door een boek voor hem of haar te kopen. Een persoonlijk berichtje voorin maakt het natuurlijk helemaal af.