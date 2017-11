Testen auto’s met bestuurders op afstand mogelijk door nieuwe wet

Vergunningen

'Als deze wet in werking treedt, kan de minister van Infrastructuur en Waterstaat vergunningen afgeven voor tests op de openbare weg met bestuurders op afstand', zo meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bestuurder in auto

Op dit moment zijn er al auto’s op de weg met geautomatiseerde functies, zoals adaptieve cruise control, automatisch parkeren en lane-keepingsystemen. Sinds 2015 is het in Nederland mogelijk om met zelfrijdende auto’s te testen op de openbare weg, maar hier moet nu nog altijd een bestuurder in het voertuig aanwezig zijn.

Bestuurder op afstand

De nieuwe wet maakt ook het testen met een bestuurder op afstand mogelijk. Dit is weer een volgende stap in de aanpak om zelfrijdend vervoer in Nederland mogelijk te maken. Op Europees niveau is afgesproken dat alle Europese landen in 2019 klaar moeten zijn om met zelfrijdende auto’s de weg op te kunnen.

Verkeersveiligheid verbeteren

Zelfrijdend vervoer biedt veel kansen. Slimme technieken kunnen bijvoorbeeld de verkeersveiligheid verbeteren. In nieuwe auto’s kunnen nu al systemen zitten die automatisch remmen in geval dat voor je plotseling iemand stopt en je in je rijbaan houden als je door bijvoorbeeld afleiding over de lijn gaat. In de komende jaren kan de autopilootfunctie op de snelweg het stuur in die periode volledig overnemen en de reis makkelijker en comfortabeler maken.

Doorstroming verbeteren

Als de auto’s met elkaar kunnen communiceren kunnen ze mogelijk ook het verkeer soepeler laten doorstromen. In de logistiek wordt nu al getest met truck platooning, waarbij 2 of meerdere trucks aan elkaar gekoppeld zijn via wifi. Hierdoor kunnen ze veel dichter op elkaar rijden en brandstof besparen. De 1e truck is dan nog bestuurd, maar de chauffeurs in de opvolgende trucks wordt rijtaken uit handen genomen.

Info doorgeven

Zelfrijdende auto’s kunnen ook een goede bron van informatie zijn. Denk aan het scannen van het wegdek en doorgeven aan de wegbeheerder dat er gaten of gladde wegdelen zijn. De wegbeheerder kan dan een strooiwagen inzetten.

Kopgroep

Nederland is vooruitstrevend en zit in de kopgroep van landen die bezig zijn met het voorbereiden van wetgeving voor zelfrijdend vervoer. Door te experimenteren is Nederland straks goed voorbereid op de toekomst, zowel wat wetgeving betreft als voor het introduceren en combineren van nieuwe vormen van vervoer in de samenleving.