Kabinet neemt extra maatregelen tegen terrorisme

De terrorismedreiging is hoog en dus blijft terrorismebestrijding een belangrijk aandachtspunt voor het kabinet. 'Het kabinet heeft structureel 13 miljoen euro extra gereserveerd voor de strijd tegen terrorisme', zo laat het ministerie van Justitie en Veiligheid vrijdag weten.

Online aanpak terreur

Dit geld zal onder meer worden ingezet voor de versterking van de online aanpak van extremisme en voor investeringen in deradicalisering. Ook de bestrijding van de financiering van terrorisme en internationale samenwerking worden verder versterkt.

Notitie ‘Integrale Aanpak Terrorisme’

Het bestaande beleid wordt doorgezet en op een aantal punten uitgebreid. Hierbij worden alle mogelijkheden benut om extremisme en terrorisme te bestrijden en nieuwe aanwas te voorkomen. Van preventie tot repressie, van lokaal tot internationaal. Dat staat in de notitie ‘Integrale Aanpak Terrorisme’ van het kabinet.

Van gemeenten tot Europa

Terrorismebestrijding bestrijkt een breed gebied. Van gemeenten waar wordt bekeken wat de beste benadering van een potentiële extremist is, tot informatiedeling tussen politie en veiligheidsdiensten in Europa. En van het zo goed mogelijk in beeld krijgen van potentiële dreigingen tot het optimaal voorbereid zijn op terroristisch geweld en de gevolgen daarvan.

Bescherming

Ook het beschermen van personen, objecten en vitale processen tegen terroristische dreigingen is een belangrijk onderdeel. De veiligheid van bijvoorbeeld stations, vliegvelden en binnensteden heeft de volle aandacht.