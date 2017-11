Zwarte Vrijdag zo zwart nog niet

Nederlanders zijn echte koopjesjagers. ‘Zwarte Vrijdag’ is dan ook niemand voorbij gegaan: de dag dat veel producten spotgoedkoop verkrijgbaar zijn. Van kleding en tuinverlichting tot elektronica, cv-ketels en cosmeticaproducten. Noem het en je vindt het op Black Friday. Ook online, want veel grote webshops doen mee.

Shoppen voor de feestdagen

Black Friday komt oorspronkelijk uit Amerika. Daar is Black Friday – de vrijdag na Thanksgiving – een dag waarop veel Amerikanen traditiegetrouw beginnen met de kerstinkopen. Waarom deze dag? Omdat winkeliers dan massaal hun producten met flinke kortingen aanbieden. De prijzen zijn zo scherp dat je de spullen nooit en nergens goedkoper kunt aanschaffen.

Black Friday in de online woning webshops

Net als veel andere Amerikaanse tradities heeft Black Friday een aantal jaar geleden zijn entree gemaakt in Nederland. Ook Nederlandse retailers spelen nu ook in op de koopgekte vlak voor de feestdagen. Toen Black Friday net was overgewaaid naar Nederland deden nog maar een paar retailers mee aan deze geweldige uitverkoop. Inmiddels doen vele retailers mee en kun je zelfs je CV-ketel, tuinverlichting of badkamerventilator voor een spotprijsje kopen op Black Friday. Offline én online.

Ook online kortingen tot 80%!

Noteer Black Friday in je agenda, want dit zijn niet de prijzen die je gewend bent. De kortingen kunnen op deze dag oplopen tot wel 80% van de originele adviesprijs! Extra tip: waarom zou je ‘s ochtends vroeg je bed uitgaan en in de kou voor een dichte deur gaan wachten tot je je slag kunt slaan, als je dezelfde producten ook gewoon online kan kopen? Op CVkoopjes.nl, Nostalux.nl, Tegeldepot.nl, Doehetbudget.nl en Ventilatieshop.nl koop je jouw CV-ketel, tuinverlichting, badkamer artikelen, raamdecoratie of ventilator gewoon lekker online.

Wanneer is Black Friday?

Niet alleen voor de Amerikanen; ook voor de Nederlandse koopjesjagers valt Black Friday gunstig. De aanbiedingen starten namelijk altijd eind november, net voor Sinterklaas. Daarbij komt ook nog dat de aanbiedingen bij de meeste winkels geldig zijn van Black Friday tot en met Cyber Monday. Dit houdt in dat je 4 dagen lang Sinterklaas- en kerstcadeaus voor een spotprijs in kunt slaan! Zwarte vrijdag is zo zwart nog niet.