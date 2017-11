Aantal aanpassingen op nieuwe ME-flexvoertuigen

De eerste 45 van in totaal 350 nieuwe flexvoertuigen voor de Mobiele Eenheid zijn nu in gebruik. Met de ingebruikname zijn ook de eerste verbeterpunten duidelijk geworden. 'Nog voor de kerst worden de vijf belangrijkste opgelost', zo meldt de politie vrijdag.

Na een uitvoerig aanbestedingsproces kregen alle eenheden van de politie deze zomer een aantal nieuwe ME-voertuigen in gebruik, die plaats zullen maken voor de bestaande blauwe bussen. De nieuwe flexvoertuigen zijn de afgelopen maanden intensief gebruikt tijdens diverse trainingen. Daarbij is een aantal verbeterpunten aan het licht gekomen. Die zijn verzameld en de vijf belangrijkste worden nog voor de kerst aangepast.

Raamrooster

Een daarvan is bijvoorbeeld het raamrooster aan de voorzijde, daarvan is de veiligheidsvergrendeling onvoldoende. Met een beetje hang- en trekwerk kan het rooster eraf worden getrokken. Ook is het rooster aan de binnenzijde zwart geverfd, wat met name ‘s nachts niet prettig is voor de chauffeurs. Daarom worden ze nu lichtgrijs.

Klapstoel

Tijdens de trainingen bleek dat het scharnier van het zijportier kon verbuigen als er bij het sluiten per ongeluk een voorwerp tussenkwam. Ook dat wordt aangepast. De klapstoelen voor de bemanning worden robuuster om tegen te gaan dat iemand van de stoel schuift. Alle nog nieuw uit te leveren voertuigen worden eerst aangepast voor ze in gebruik worden genomen.