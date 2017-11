Inbrekers weer actiever tijdens donkere dagen, vooral in kleinere gemeenten

Nu het buiten langer donker dan licht is, grijpen inbrekers het duister aan om hun slag te slaan. De politie ziet in de winterperiode vaak een toename van het aantal woninginbraken, met name in de kleinere gemeenten.

‘Een woninginbraak is verschrikkelijk’, zegt Sybren van der Velden, landelijk projectleider woninginbraken. ‘Stelt u zich voor dat iemand in uw woning binnendringt. Thuis; de plek waar u zich het veiligst moet voelen. En die persoon steelt uw spullen. Zelfs op het moment dat u ligt te slapen. Woninginbraken hebben een enorme impact op mensen.’ Om die reden proberen politie en veiligheidspartners als gemeenten, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en het ministerie van Justitie en Veiligheid inbraken te voorkomen. Onder meer door extra surveillance en acties tijdens de donkere dagen.

‘Burgers kunnen ons ook helpen’’, stelt Van der Velden. ‘Ziet u iets verdachts, aarzel dan niet en bel 112. 60 Procent van de aanhoudingen voor een woninginbraak gebeurt op heterdaad. En daarvan begon 80 procent met een melding van een alerte burger. De politie kan niet overal op elk moment zijn, maar met uw extra ogen en oren kunnen we samen iets tegen woninginbrekers doen.’

Tips

Bewoners kunnen ook zelf maatregelen nemen. Van der Velden: ‘Als inbrekers ergens een hekel aan hebben, is dat het 3L-principe: Licht, Lawaai en Lang werk. Inbrekers proberen de kans om gepakt te worden zo klein mogelijk te maken. Daarom slaan ze vaak toe in het donker. Ze worden gehinderd als er ineens een lamp aangaat. En ze vinden het niet fijn als ze te maken krijgen met een slot dat een paar minuten duurt om open te maken. Kortom, zorg voor goede sloten. Maar sluit ook af; deuren en ramen, zowel op de onder- als de bovenverdieping. Vergist u zich niet: 15 procent van de diefstallen uit een woning vindt nog steeds plaats door insluiping omdat een deur of raam niet (goed) was afgesloten.’ In de gestarte Harm Alarm-campagne van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt voor dit soort tips aandacht gevraagd.

WhatsApp

Van der Velden ziet het nut van digitale buurtpreventie. ‘Dat zijn bijvoorbeeld WhatsApp groepen. Onderzoek van de Universiteit van Tilburg toont aan dat in wijken waar zo’n buurtpreventiegroep actief is, de kans op criminaliteit met de helft afneemt.’

Cijfers

Sinds 2012 is er een daling van het aantal woninginbraken te zien (40 procent). Het gaat echter nog steeds om ongeveer 50.000 woninginbraken per jaar. ‘In de periode oktober-januari is altijd een stijging merkbaar’, aldus Van der Velden. ‘Wat verder opvalt, is dat de stijging met name is te zien in kleinere gemeenten. Mobiele daders uit binnen- en buitenland trekken het landelijk gebied in, meer nog dan dat ze naar steden gaan. De afgelopen jaren hebben de plaatselijke politieteams daders goed in beeld gekregen. Mogelijk zijn ze daarom mobiel geworden en zoeken ze hun heil ergens anders.’

Uit analyse van politiecijfers over woninginbraken blijkt dat de afgelopen twaalf maanden meer dan 50.000 meldingen bij de politie binnenkwamen. Grote steden, zoals in de Randstad, lieten in de donkere dagen een stijging van ongeveer 35 procent zien. In meer landelijke gebieden nam dat aantal toe met soms wel 70 procent. Van der Velden: ‘De politie en de ketenpartners zetten zich in om dit tegen te gaan, maar daarbij is de hulp van de burger wel echt nodig.’