Zwaargewonde bij vechtpartij Groningen

In de stad Groningen in de Peperstraat is zaterdagmorgen bij een grote vechtpartij een man ernstig gewond geraakt.

De vechtpartij brak even voor zes uur uit. De politie vermoedt dat het slachtoffer is neergestoken. De man was levensgevaarlijk gewond geraakt, maar is nu stabiel, zo laat een politiewoordvoerder aan Dagblad van het Noorden weten.

Meerdere mannen hebben het slachtoffer belaagd. De politie heeft vier mannen opgepakt. Er zijn camerabeelden van de vechtpartij en de politie gaat uitzoeken wie wat gedaan heeft. Ook wordt nog onderzocht wat de aanleiding is geweest voor de vechtpartij. Meerder aanhoudingen worden zeker niet uitgesloten.