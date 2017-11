Extra kluswerk na brand in woning

In een woning aan de Prins Bernhardlaan in Schiedam is vrijdagavond brand uitgebroken. De brand werd door omwonenden geconstateerd waarop de brandweer werd gealarmeerd.

In de woning was niemand aanwezig, de brandweer ramde de voordeur in om het pand te kunnen betreden. Er werd opgeschaald naar middelbrand maar de brandweer had het vuur snel onder controle. Het betrof een leegstaande woning waar druk in werd geklust. De woning heeft aanzienlijke rook en waterschade opgelopen door de brand.