Man verdacht van zware mishandeling met bijl

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie een 43-jarige man in zijn woning in Almelo aangehouden op verdenking van zware mishandeling met een bijl van een 33-jarige man in zijn woning in Almelo aan de Gerard Doustraat. Dit heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.

Gewond aan arm

'Even na middennacht kwam er een melding van een zware mishandeling die zou hebben plaatsgevonden in een woning aan de Gerard Doustraat in Almelo', aldus de politie. Aldaar zou iemand geslagen zijn met een bijl. De gealarmeerde agenten troffen een 33-jarige man uit Almelo aan die gewond was aan zijn arm.

Aanhouding

Hij verklaarde tegen de agenten dat de dader was weggelopen richting de Schoolstraat. De agenten kregen al snel een vermoeden wie de dader kon zijn. Een 43-jarige man werd even later in zijn woning in Almelo aangehouden. De man wordt verdacht van het slaan met een bijl.

Bijl in schuur

De bijl werd ook in de schuur van de woning aangetroffen en in beslag genomen voor nader onderzoek. De man is opgesloten in het politiearrestantencentrum in Borne. De politie stelt nader onderzoek in naar de toedracht en aanleiding van deze zware mishandeling/poging doodslag.