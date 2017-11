Gebroken neus en bijtwonden bij agente na aanhouding agressieve man

Een agente, die vrijdagavond samen met collega's afkwam op een melding van een conflict in een woning in het Zeeuwse Sluis, heeft haar inzet 'beloond' gezien met een gebroken neus en diverse bijtwonden. 'De agente is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht', zo meldt de politie zaterdag.

Conflict in woning

Rond 23.00 uur kreeg de politiemeldkamer een melding van een conflict in een woning aan de Sint Brandarisstraat waarbij een bewoner dronken zou zijn en een mes bij zich zou hebben. Diverse politie-eenheden gingen naar de woning in Sluis.

Gebeten en van trap gevallen

Toen de agenten op straat poolshoogte namen, kwam de man plotseling uit de woning. Hij werd aangehouden maar de man verzette zich hierbij hevig en beet een agente in haar vinger. De man liep terug naar de woning, waarbij agenten tevergeefs probeerden hem te boeien. Ook werd pepperspray gebruikt. De man wist de trap op te lopen, waarbij hij en de agente van de trap vielen. De agente raakte hierbij verder gewond.

Politiehond

Ondertussen was er een hondengeleider met een politiehond ter plaatse. De man werd alsnog aangehouden en naar het politiecellencomplex Torentijd gebracht. Tijdens de reis en in Torentijd bleef hij zeer agressief. Hij is ingesloten en zal zaterdag worden verhoord.

Verwondingen

De agente is met een ambulance naar het ziekenhuis in Terneuzen gebracht. Ze had haar neus gebroken, diverse bijtwonden zijn behandeld. Ze mocht daarna het ziekenhuis verlaten.

Aangifte

Agressie en geweld tegen agenten is onacceptabel en wordt niet getolereerd. De agente zal tegen de man aangifte doen. Het Openbaar Ministerie brengt daders zo snel mogelijk voor de rechter en eist driemaal zo hoge straffen. De schade wordt altijd op de dader verhaald.