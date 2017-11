Twee meisjes komen onder omvallende zware hooibaal terecht

Twee traumahelikopters

De meisjes van 7 en 8 jaar oud waren volgens de politie op de hooibalen aan het spelen toen één van de hooibalen kantelde en op de meisjes terechtkwam. Er spoedden zich vervolgens twee traumahelikopters richting de plaats van het incident.

'Beiden buiten levensgevaar'

'Het 7-jarige meisje is met de traumaheli naar het ziekenhuis overgebracht', meldt de politie. Het 8-jarige meisje is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 'Beiden zijn buiten levensgevaar', aldus de politie. Hoe het kon gebeuren dat de meisjes op de hooibalen konden spelen is niet bekend.