Auto belandt op zijn kop in berm langs A50 Veghel

Op de snelweg A50 bij Veghel is zaterdagavond een auto over de kop geslagen. Rond 19.15 uur botste het voertuig in de middenberm tegen de vangrail, sloeg vervolgens over de kop en kwam op zijn dak in de berm tot stilstand.

De hulpdiensten waaronder ook een traumahelikopter rukte massaal uit. Hoeveel inzittende in het voertuig hebben gezeten en over hun eventuele verwondingen is niets bekend.

Één rijstrook in de richting van Eindhoven naar Oss is geruime tijd afgesloten geweest voor het verkeer. De politie is ter plaatse een uitgebreid onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.