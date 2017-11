Twee zwaargewonden bij ongeval op A2

In de nacht van zaterdag op zondag zijn bij een ongeval op de A2 twee personen zwaar gewond geraakt.

Het zou gaan om een 21-jarige vrouw uit Tiel en een 25-jarige man uit Gorinchem, zo meldt de Gelderlander zondag. De man zou volgens de krant hebben verklaard dat de bestuurder van de auto ervandoor was gegaan. Daarop hebben een politiehelikopter en diverse eenheden gezocht in de omgeving van de A2 en in Waardenburg naar een mogelijke derde inzittende, maar deze werd niet aangetroffen.

Het ongeval gebeurde rond 04.00 uur ter hoogte van het viaduct aan de Zandweg in Waardenburg. Daar raakte de auto van de weg en kwam op de kop in de berm terecht. Er kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter.

Wat de oorzaak is van het ongeluk wordt nog onderzocht. De A2 was na het ongeval een tijdje afgesloten in de richting van Utrecht.