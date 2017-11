Bestuurder brommobiel (18) komt om het leven bij frontale botsing

Bij een ernstig verkeersongeval op de Edeseweg in Harskamp zaterdagavond is een 18-jarige jongen uit die plaats om het leven gekomen. De andere partij, een 21-jarige plaatsgenoot van het slachtoffer, is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed.

Het ongeval gebeurde omstreeks 20.10 uur ter hoogte van de Westenengseweg. Door nog onbekende oorzaak botsten beide bestuurders frontaal op elkaar. Het slachtoffer reed in een brommobiel en raakte door de klap zo zwaar gewond dat hij ter plekke aan zijn verwondingen bezweek. De jongen is nog wel gereanimeerd maar die hulp mocht niet meer baten. De 21-jarige was met zijn auto in de sloot beland maar bleek niets te mankeren. Wel bleek hij onder invloed van alcohol met een gehalte van 280 ug/l (voor een beginnend bestuurder drie keer de limiet). Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd. Uit onderzoek van de verkeersongevallenanalyse zal moeten blijken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.