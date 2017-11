In het Noorden gladde wegen door hagel

Zondag kan het lokaal glad zijn op de snelwegen in het Noorden van het land en dan met name rond het IJsselmeer. Hagel is de grote boosdoener, het wegdek wordt tijdelijk bedekt met een laagje ijsbolletjes en die smelten maar langzaam omdat de ondergrond ook behoorlijk koud is, zo meldt de VID.