Man in kritieke toestand na steekincident in Eindhoven

Een 33-jarige man uit Drunen is zondagochtend bij een steekincident in Eindhoven ernstig gewond geraakt.

De man werd even na 2.00 uur gevonden op de Boschdijk in Eindhoven. Het slachtoffer bleek een diepe steekwond te hebben en was niet aanspreekbaar. Hij werd met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij wordt behandeld. De man is nog altijd niet aanspreekbaar en zijn toestand is zorgwekkend.

Onderzoek

De recherche startte zondagochtend een uitgebreid onderzoek en bezocht daarbij onder meer een café aan de Boschdijk, vlakbij de plek waar de man werd gevonden. Het is niet uitgesloten dat het slachtoffer daar kort voor het steekincident aanwezig was. In de zaak werd kort met mogelijke getuigen gesproken. Op de Boschdijk gingen forensisch rechercheurs intussen op zoek naar sporen. Ook werd in de omgeving onderzoek gedaan naar mogelijke camerabeelden die de recherche kan gebruiken in het onderzoek.

Aanhouding

Op het moment dat hulpverleners bezig waren met het slachtoffer werd in de directe omgeving een man gezien. Hij wekte een verdachte indruk en zijn betrokkenheid bij het steekincident kon niet worden uitgesloten. Hij werd daarop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze 30-jarige man uit Eindhoven inderdaad betrokken is geweest.

Getuigen

De recherche komt graag in contact met mensen die rond 2.00 uur in of buiten het café waren en iets hebben meegekregen. Ook mensen die in de directe omgeving opvallende zaken hebben gezien of gehoord zijn welkom. Iedereen die meer weet wordt opgeroepen contact op te nemen met de recherche.