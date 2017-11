'Mogelijk netwerk van infiltranten achter aanhoudende rellen Brussel'

Het is al de derde keer in drie weken dat er rellen uitbraken in de Belgische hoofdstad. Jambon wil onderzoeken of er een verband is tussen de rellen. Jambon in de uitzending: 'We gaan kijken of er een relatie is tussen de drie rellen, een keer naar aanleiding van die voetbalmatch, dan aan de Beurs een paar dagen later en nu deze rellen. We gaan onderzoeken of hier dezelfde personen achterzitten, of het een netwerk is.' Als dat zo is, wil hij dat aanpakken. Jambon: 'Als er een systeem achter de rellen zit, moet dat blootgelegd en opgerold worden.'

Infiltreren om amok te maken

Zaterdagavond liep de vreedzame betoging tegen de slavernij in Libië uit op rellen. Dat gebeurde bij het Paleis van Justitie in België. Enkele tientallen relschoppers begonnen met stenen en stokken te gooien naar winkels en auto's. Ook raakte een agent zwaar gewond . Hij liep een schedelbreuk op toen hij een steen tegen zijn hoofd kreeg. Jambon zegt te vermoeden dat 'jongeren vaak van allochtone afkomst' gericht in betogingen infiltreren om amok te maken. Na de rellen van zaterdagavond werden meer dan 70 mensen aangehouden, vooral jongeren. Meer dan 10 mensen worden gerechtelijk vervolgd. Dit melden meerdere Belgische media.