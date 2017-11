Politiepaard door hartfalen bezweken bij begeleiding demonstraties in Nijmegen

Bij de begeleiding van een demonstratie in Nijmegen van Pegida en de tegendemonstratie, waaronder de Anti Fascistische Aktie (AFA), is een politiepaard bezweken. De politieruiter raakte gewond.

Het ongeval gebeurde omstreeks 14.00 uur nabij de Tunnelweg in Nijmegen. Het politiepaard is bezweken aan zijn verwondingen, nadat hij ten val was gekomen door hartfalen, zo meldt de NOS zondagavond. De ruiter maakt het naar omstandigheden goed.

Twee aanhoudingen

Tot nu toe heeft de politie twee aanhoudingen verricht. Eén voor overtreding van de identificatieplicht en de ander voor het gooien van een rookpot. De demonstratie is rond dit tijdstip afgelopen. De politie houdt daarbij nog toezicht totdat iedereen vertrokken is.