Voetganger ernstig gewond na aanrijding, beschonken bestuurder opgepakt

Een 42-jarige man uit Zeeland is zondagavond ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in zijn woonplaats. Hij liep rond 17.15 uur met zijn gezin langs de Tweehekkenweg. Op dat moment kwam een personenauto in de richting van het gezin gereden. De man werd daarbij geschept.

Het slachtoffer bleef gewond liggen op de Tweehekkenweg, terwijl de auto doorreed. De man was niet aanspreekbaar en werd met ernstige verwondingen, waaronder hoofdletsel, naar het ziekenhuis gebracht. De rest van het gezin, een vrouw en drie jonge kinderen, bleef ongedeerd.

Zoektocht

De politie begon direct een zoektocht naar de bestuurder van de betrokken auto. Onderzoek leidde naar de woning van een man uit Schaijk. Bij het huis stond een beschadigde auto geparkeerd. De 56-jarige bewoner werd aangehouden en meegenomen naar het bureau. Daar bleek hij teveel gedronken te hebben. Er was sprake van ruim twee keer zoveel alcohol in zijn bloed als is toegestaan.



Het rijbewijs van de verdachte is ingevorderd en zijn auto is in beslag genomen. De man is ingesloten voor verder onderzoek. De vader van het gezin wordt op dit moment behandeld in het ziekenhuis. Voor de rest van het gezin is Slachtofferhulp ingeschakeld.