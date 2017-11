Zeer zware maandagochtendspits verwacht door regenval en wind

Het is op maandagochtend altijd al druk op de snelwegen in Nederland, maar door het slechte weer kan dat zomaar leiden tot een nieuw filerecord voor wat betreft de maandagmorgen, aldus de VID. De ANWB verwacht maandag zeker 300 kilometer file tijdens de ochtendspits.

Zware buien en stormachtige wind

Maandagochtend trekt er een buienfront van west naar oost over ons land. Tussen grofweg 06.00 uur en 11.00 uur krijgt Nederland zware buiten te verwerken waardoor er op sommige plaatsen wel tot 20 millimeter water naar beneden komen. Daarbij staat er aan de kust een stormachtige wind met van tijd tot tijd windstoten van 70 tot 80 kilometer per uur, zo laat de VID weten. Dit weer kan wel tot een nieuw filerecord leiden, Maar voor dat record moet er meer dan 436 kilometer file op de snelwegen staan want dit was het geval op dinsdag 21 november 2017. Om een absoluut record voor 2017 te halen moet de teller boven de 500 kilometer uitkomen. De avondspits van woensdag 24 mei 2017 is tot nog toe de recordhouder voor 2017.