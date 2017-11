Politie controleert op illegale prostitutie op Walcheren

Zaterdag heeft de politie op Walcheren een controle gehouden op illegale prostitutie. In totaal werden drie vrouwen door agenten betrapt.

Uitgangspunt bij de controles waren de bijna vijftig recente advertenties, waarin vooral vrouwen hun diensten aanboden. Agenten van de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) gaven zich uit als nepklanten en namen contact op om een afspraak te maken.

Bestuurlijke controle

De politie let hierbij op illegale prostitutie en mensenhandel. Zonder vergunning van de gemeente mag een huis niet als bordeel worden gebruikt. Als dat toch gebeurt, stelt de politie een bestuurlijke rapportage op, waarna de gemeente kan besluiten verdere actie te ondernemen.

Opsporing

De agenten zijn bij de controles verder gespitst op prostituees die minderjarig zijn, geen verblijfsvergunning hebben of gedwongen hun werk doen. Agenten stuitten zaterdag vaak op voicemails of het blijkt dat de prostitué is vertrokken.

Westkapelle

In Westkapelle lukte het de agenten om een afspraak met een vrouw te maken. Nadat eerst de ‘nepklant’ werd binnengelaten, werden vervolgens de vrouw en haar man verhoord. De politie zal een bestuurlijke rapportage naar de gemeente Veere sturen.

Vlissingen

Zaterdagavond werden in de wijken Westerzicht en het Middengebied in Vlissingen nog twee vrouwen gecontroleerd. De resultaten van deze controles worden aan de gemeente Vlissingen gerapporteerd.