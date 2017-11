Stoffelijk overschot vermiste man gevonden

Zondagavond heeft de politie het stoffelijk overschot van de vermiste man uit Bergen op Zoom gevonden in het water aan de Beneden Sasweg in De Heen.

Tijdens voorbereidingen voor de zoektocht op maandag troffen agenten van een politieboot rond 18.30 uur een dode man in het water aan. Het vermoeden rees onmiddellijk dat het ging om de 58-jarige man uit Bergen op Zoom, die woensdagmiddag jl. voor het laatst in de haven van De Heen was gezien. Met behulp van camerabeelden van de haven bleek dat hij vermoedelijk te water was geraakt en verdronken.