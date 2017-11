Proef Schiphol: reizigers op afspraak door de beveiliging

Het is een proef van twee weken waarbij reizigers op afspraak door de veiligheidscontrole kunnen. Met de Personal Security Pass hoeven ze dan niet in een lange rij te staan. Zo wil Schiphol garanderen dat reizigers hun vlucht halen. Dit meldt onder meer het Parool maandag.

Tot 11 december kan er een tijd gereserveerd worden bij de beveiliging, maar er zijn strikte voorwaarden aan verbonden. Zo moet de vlucht naar een van de Schengenlanden gaan en wel tussen 10.00 en 13.30 uur. De reservering kan gemaakt worden via een app of via de website, is gratis en kan al vanaf vier dagen voor de vlucht gedaan worden. Als de proef succesvol is, wordt deze structureel ingevoerd.