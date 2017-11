Derde verdachte (23) aangehouden in onderzoek naar drugshandel Woerden en omgeving

De politie heeft onlangs een derde verdachte aangehouden in een langer lopend onderzoek naar drugshandel in Woerden en omstreken. Het gaat om een 23 -jarige man uit Woerden.

De man stond gesignaleerd en werd aangehouden toen hij na een lang verblijf in het buitenland Nederland weer wilde inreizen.

De verdachte maakte deel uit van een groep die in een wijd gebied rondom Woerden handelde in cocaïne. Eerder, op 17 mei dit jaar, hield de politie een 26-jarige Woerdenaar en een 28-jarige Rotterdammer aan. Bij invallen in een woning aan de Breitnerstraat en twee garageboxen aan het Singelplein trof de politie toen 387 gram cocaïne aan, materialen om de drugs te mengen en verpakken en ruim 25.000 euro aan contant geld.

Garageboxen

Een van de garageboxen werd op last van de burgemeester gesloten voor de duur van een jaar. In de andere garagebox werd slechts een geringe hoeveelheid drugs aangetroffen. Ook lag er een partij valse merkkleding. De kleding is in beslag genomen en vernietigd.

Dagelijkse handel

Het onderzoek startte in de zomer van 2016 naar aanleiding van binnengekomen informatie. Nader onderzoek leidde naar een groep dealers die al jaren actief zijn in Woerden, Woerdense Verlaat, Montfoort, Harmelen, Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, Kockengen, Nieuwkoop en Uithoorn. Hun klantenbestand omvatte meer dan honderd klanten. Onder meer uit observaties kwam naar voren dat zij zich dagelijks met drugshandel bezighielden.

Anonieme meldingen

De politie had al sinds 2015 meerdere anonieme meldingen via Meld Misdaad Anoniem gekregen over de garageboxen en de verdachten. Deze meldingen hebben een bijdrage geleverd aan het onderzoek.

Voorarrest

De 23-jarige man zit nog vast. De twee medeverdachten zijn intussen op vrije voeten gesteld maar blijven verdachte in deze zaak. De rechtszitting vindt naar verwachting begin 2018 plaats.