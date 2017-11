Man dreigt met vuurwapen in café in Ossendrecht

Een man (42) is aangehouden in een café aan de Zuster Marie Adolphinestraat in Ossendrecht omdat hij dreigde met een vuurwapen.

De meldkamer van de politie kreeg een melding over een man die een vuurwapen op een medebezoeker had gericht. Meerdere eenheden van de politie waaronder een hondengeleider en zijn hond reden rond 00.30 uur naar de melding. Voor het café namen zij hun posities in en sommeerden de man met het wapen via de megafoon om naar buiten te komen. De man kwam na een tijdje het café uit en moest op zijn knieën gaan zitten. Een agent en de hondengeleider liepen op hem af en boeiden hem. Na een zoektocht in het café werd ook het wapen gevonden. De man is naar het politiebureau gebracht om te verhoren. De aanleiding voor de dreiging zou mogelijk te maken hebben met een verkeersruzie.