Openbaar Ministerie schenkt drugsboot aan Scheepvaartcollege

Het is voor het eerst dat het OM in beslag genomen goederen een maatschappelijke bestemming geeft. Het schip is in beslag genomen in een witwasonderzoek en was vermoedelijk betrokken bij drugstransporten. Het STC gaat het schip gebruiken voor onderwijsdoeleinden. Het schip wordt op maandag 27 november gedoopt. Het gaat om een 16 meter lang poolexpeditieschip.

Dit schip is door een Franse avonturier ontworpen om tussen de ijsschotsen te varen. Het schip kwam in 2015 in handen van criminelen, die vermoedelijk de speciale functies goed konden gebruiken voor drugstransporten op het water. Zo beschikt het schip over een schacht om ongezien pakketten in het water te laten zakken en een kraan om pakketten en boten aan boord te takelen.

Het schip zal door het STC ingezet worden ten behoeve van de opleiding zeevaart die bij STC Hanze Maritiem in Zwolle een zeevaartopleiding volgen.