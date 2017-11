Jointfabriek op recreatiepark Lunteren opgerold

De politie heeft begin november op een recreatiepark in Lunteren een 19-jarige man opgepakt. Hij werd aangetroffen in een vakantiewoning waar softdrugs werden gemaakt. Agenten stuitten op een partij van enkele tienduizenden joints, enkele kilo’s hasj, een partij henneptoppen en zakken vol hennepgruis met een totale geschatte straatwaarde van enkele tienduizenden euro's.

De politie kwam de jointfabriek op donderdag 9 november op het spoor na een melding van een verdachte situatie. Toen agenten op onderzoek uit gingen troffen ze de 19-jarige man aan bij een van de woningen op het park. In de woning bleek hasj verder verwerkt te worden tot joints. De hele partij werd in beslag genomen en de 19-jarige man aangehouden. In het vervolgonderzoek werden vorige week nog twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Het gaat daarbij om een 32-jarige man uit Twello en een 34-jarige man zonder vast adres. Alle verdachten zijn inmiddels over de zaak verhoord en in afwachting van een beslissing van het Openbaar Ministerie.