Dode man gevonden bij woning in Apeldoorn

De politie zegt een misdrijf niet uit te sluiten. Een getuige meldt aan dagblad De Stentor dat het lichaam in de achtertuin ligt. Daar is inmiddels ook een schouwarts aanwezig. Het onderzoek is in volle gang. Om het onderzoek te vergemakkelijken is een tent in de achtertuin geplaatst. Over de identiteit en de doodsoorzaak is nog niets bekend. Volgens omwonenden wonen er meer mensen in de woning.