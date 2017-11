Vrachtwagen de sloot in langs A7

Een kilometers lange file op de A7 maandagochtend bij Scheemda. Even voor 7:00 uur raakte door nog onbekende oorzaak een vrachtwagen van de weg en kwam tot stilstand in een sloot naast de A7.

Om de hulpdiensten een veilige werkomgeving te geven werd een rijstrook afgesloten. Hierdoor ontstond vanuit de richting Winschoten naar Groningen een lange file van 4 kilometer. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend; de chauffeur van de vrachtwagen raakte niet gewond. Gedurende de bergingswerkzaamheden was de rechterrijstrook afgesloten. Rond 9:00 uur was de file opgelost.