Werkstraf van 40 uur voor belediging anti-Zwarte Piet beweging

Reactie op Facebook

De man reageerde in 2015 op een Facebookfoto die geplaatst was naar aanleiding van een demonstratie bij de sinterklaasintocht in Meppel. Er is aangifte gedaan naar aanleiding van de reactie van de verdachte.

Kwetsen en grievend

Bij de politie bekende hij dat hij het bewuste bericht had geplaatst, waarin onder andere de woorden ‘slaaf’, ‘lui’ en ‘nikker’ voorkwamen. De politierechter oordeelt dat de man zich daarmee onnodig kwetsend en grievend heeft uitgelaten en daarmee de waardigheid van een groep mensen heeft aangetast.

Spijt betuigd

De politierechter heeft bij het opleggen van de straf gekeken naar straffen in vergelijkbare zaken. Ook is er meegewogen dat de verdachte spijt heeft betuigd en hij niet eerder is veroordeeld voor vergelijkbare feiten. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.