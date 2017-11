Kliniek Michael P. moet verbeterplan maken en tijdelijke opnamestop 'zware gevallen'

Recentelijk adequate maatregelen genomen

De Inspecties concluderen na onderzoek dat de FPA Roosenburg recentelijk adequate maatregelen heeft getroffen ten behoeve van de crisisbeheersing en de lokale veiligheid. Op dit moment is acuut ingrijpen in de geleverde zorg niet noodzakelijk. Toch zijn er risico’s die voor de Inspecties aanleiding zijn om een verbeterplan te vragen en de situatie te blijven monitoren.

Maatschappelijke onrust

Aanleiding voor het onderzoek was de maatschappelijke onrust naar aanleiding van de aanhouding van Michael P., een patiënt van FPA Roosenburg dat onderdeel is van Aventurijn. Omdat de eerste zorg lag bij de omwonenden, medewerkers en patiënten van de FPA, hebben de inspecties zich in dit onderzoek allereerst een beeld gevormd over kwaliteit en de veiligheid van de zorg die FPA Roosenburg levert aan haar patiënten.

Verbeterplan

De Inspecties vragen de kliniek om een verbeterplan waarin tenminste aandacht is voor de behandeling van verslavingsproblematiek, de onveiligheidsgevoelens bij het personeel en de kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting. Ook willen de inspecties de resultaten van de evaluatie over de geïntensiveerde surveillance in de directe omgeving van de FPA (onder regie van politie, gemeente en OM en in samenspraak met de FPA) en de verdere samenwerking hierin ontvangen.

Tijdelijk opnamestop

Tot slot geven de inspecties het bestuur van de FPA en de Dienst Justitiële Inrichtingen in overweging tijdelijk patiënten met zwaardere problematiek niet op te nemen om op die manier het personeel te ontlasten en de veiligheid en zorg op de afdelingen beter te kunnen borgen.

Onderzoek naar detentieverloop

De Inspecties starten nu met een onderzoek naar het detentieverloop van Michael P. waarin aandacht is voor zijn behandeling, zijn detentiefasering oftewel het systeem waarin gevangenen geleidelijk terugkeren in de maatschappij en de daarbij behorende vrijheden.