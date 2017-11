OM niet in hoger beroep in strafzaak Laura H.

Ondanks dat het Openbaar Ministerie (OM) het er niet mee eens is dat de rechtbank Laura H. heeft vrijgesproken van deelname aan een terroristische organisatie gaat ze niet in hoger beroep vanwege de 'persoonlijke omstandigheden'. Dit heeft het OM maandag bekendgemaakt.

Resocialisatie

De 22-jarige vrouw werd twee weken geleden veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan 13 maanden voorwaardelijk. Het vonnis van de rechtbank Rotterdam betekent dat zij niet opnieuw de gevangenis in hoeft en zich volledig kan richten op resocialisatie.

Voorbereiden terroristische misdrijven

De rechtbank veroordeelde haar vanwege het voorbereiden van terroristische misdrijven. Het OM kan zich vinden in de opgelegde straf. Daarmee is de eerste onherroepelijke veroordeling van een teruggekeerde vrouw uit het IS-strijdgebied een feit.

Juridische aanknopingspunten

De rechtbank sprak de vrouw vrij van deelname aan een terroristische organisatie. Het OM is het daar niet mee eens. Het OM ziet voldoende juridische aanknopingspunten om dit oordeel aan een hogere rechter voor te leggen. 'Gelet op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte kiest het OM er voor dat in deze zaak niet te doen', aldus het OM. De juridische beoordeling van het deelnemen van vrouwen aan een terroristische organisatie zal in komende strafzaken opnieuw aan bod komen.