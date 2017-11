A2 afgesloten na ongeval vrachtwagen

Door een geschaarde vrachtwagen is de A2 in de richting van Amsterdam maandagavond volledig afgesloten.

Het incident gebeurde kort na de avondspits in de buurt van Ouderkerk aan de Amstel. Niemand raakte gewond. Onbekend is nog wat de lading is, maar er zijn in ieder geval geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen, aldus de politie.

Het verkeer wordt inmiddels omgeleid en Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas rond middernacht weer geopend kan worden. Over de oorzaak van het ongeval is nog weinig bekend.