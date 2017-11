Nederlanders vast op Bali na uitbarsting vulkaan

Het is onbekend hoeveel Nederlanders er op dit moment op Bali zijn. Volgens de laatste cijfers van diverse reisorganisaties zullen dat er rond de 500 zijn.

Bijna hoogste alarmfase

De vulkaan Agung spuwt as tot een hoogte van 3 kilometer boven de krater. Een zone van 6 kilometer rondom de vulkaan en 7,5 kilometer in de meest kwetsbare gebieden is momenteel niet toegankelijk, zo meldt het KNMI. Op dit moment is de derde alarmfase van kracht op de schaal van vier. Dit betekent dat ruim 25.000 mensen geëvacueerd zijn die binnen 6 kilometer van de vulkaan wonen.

Vulkanische as

Belangrijkste zorg is op dit moment de as. Die bereikt een hoogte van 3 kilometer boven de kraterrand. Omdat de vulkaan zelf al 3142 meter hoog is komt de as dus op ruim 6 kilometer hoogte in de atmosfeer. Waar en wanneer de as weer naar beneden komt hangt, behalve van de hoogte van de askolom, ook af van de windrichting en windsterkte. Afhankelijk van deze factoren zijn autoriteiten genoodzaakt vliegvelden al dan niet te sluiten.

Belangrijkste zorg op dit moment is de vulkanische as

De VONA (vulkaan observatie kennisgeving voor de luchtvaart), waarmee piloten worden gewaarschuwd voor de mogelijke aanwezigheid van vulkanische as in het luchtruim, is 25 november 2017 verhoogd van oranje naar rood (het hoogste niveau). Code rood geeft in dit geval aan dat er een significante hoeveelheid vulkanische as in de atmosfeer aanwezig is. Voor mensen is het ongezond om as in te ademen en er wordt dan ook geadviseerd een masker te dragen in gebieden waar as valt.