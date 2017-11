Auto doorzeefd met kogels bij liquidatie in Nieuwegein

In Nieuwegein is dinsdagochtend een dode gevallen bij een schietpartij aan de Apolloburg. Het slachtoffer is een 43-jarige inwoner van Nieuwegein.

Het schietincident vond plaats rond 7.50 uur. Volgens ooggetuigen werden meerdere schoten afgevuurd op de auto waarin het slachtoffer zat.

In het voertuig van het slachtoffer zitten meerdere kogelgaten. De Apolloburg is afgezet en agenten spreken met omwonenden. Omstanders hebben twee daders zien vluchten in een zwarte auto. Deze vluchtauto werd korte tijd later uitgebrand aangetroffen aan de Componistenbaan in Vleuten.

Achtervolging

Na het schietincident sloeg de dader of de daders op de vlucht. Kort daarna ontstond er op de A2 een achtervolging. De achtervolging ging door De Ronde Venen waarbij een auto op de N212 ter hoogte van Wilnis van de weg werd gereden. Op de Meibergdreef bij het AMC in Amsterdam heeft een arrestatieteam de auto met twee mannen erin klemgereden. Daarbij zijn door de politie waarschuwingsschoten gelost. De politie heeft twee mannen aangehouden. Het is op dit moment nog onduidelijk het tweetal iets van doen hebben met de afrekening in Nieuwegein.