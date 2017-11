PvdD wil betere toegankelijkheid openbaar vervoer voor mindervaliden

Het openbaar vervoer in Zuid-Holland moet goed toegankelijk zijn voor mindervaliden. Daarom moeten alle voertuigen en haltes die nog niet aan dat doel voldoen snel worden aangepast. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil van het provinciebestuur weten hoe het daarmee staat.

Sinds 1 januari van dit jaar is goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer (OV) voor rolstoelgebruikers en mindervaliden wettelijk verplicht. Het is echter nog niet duidelijk hoeveel voertuigen en haltes in Zuid-Holland aan de nieuwe eisen voldoen. Daarom heeft de Partij voor de Dieren hierover vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Zo wil de partij weten hoeveel haltes en voertuigen in Zuid-Holland nog niet goed toegankelijk zijn. Verder vraagt de partij wanneer bestaande OV-haltes en voertuigen zijn afgeschreven en kunnen worden vervangen door beter toegankelijke voorzieningen.

Op grond van een verdrag van de Verenigde Naties moet bij elke aanschaf, bouw of verbouwing van voertuigen en (bus)haltes rekening worden gehouden met toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Bestaande OV-haltes hoeven nog niet aan deze eisen te voldoen. Eerder dit jaar concludeerde het College voor Rechten van de Mens dat er nog enkele knelpunten waren. In een reactie op een landelijke petitie erkende ook de staatssecretaris van Volksgezondheid de urgentie om te werken aan betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

