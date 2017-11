Nederlandse man schuldig aan seks met minderjarigen in Thailand

Een 43-jarige man wordt veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf, waarvan 2 voorwaardelijk, voor het bezitten, verspreiden en vervaardigen van kinderporno en het hebben van seks met twee minderjarige jongens in Thailand. De man is verminderd toerekeningsvatbaar en moet zijn pedofiele stoornis verplicht laten behandelen.

De man verzamelde jarenlang op obsessieve wijze kinderporno. Hij downloadde en verspreidde een groot aantal kinderpornografische foto’s en films van met name jongens met een geschatte leeftijd van 8 tot 14 jaar. Daarnaast maakte de verdachte zelf ook kinderporno, door in België kinderpornografische foto’s van jongens te maken en door (live) kinderpornografische webcambeelden op te nemen van zijn contacten in Thailand, Duitsland en op de Filipijnen. Ook heeft hij een van zijn contacten op de Filipijnen uitgelokt tot het plegen van ontuchtige handelingen met jongens, door hem hiervoor te betalen en aan te geven wat hij in de films wenste te zien. Bovendien reisde de man in 2012 naar een van zijn contacten in Thailand, waar hij seks had met twee Thaise jongens van toen 11 en 12 jaar oud.

Enkel oog voor eigen lustgevoelens

De man heeft met zijn handelen bijgedragen aan het in stand houden van de vraag naar kinderpornografisch materiaal. Hij is direct, in het geval van de Filipijnse jongens, en indirect medeverantwoordelijk voor het misbruik van de kinderen op de foto’s en films. Daarnaast heeft hij een grove inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de Thaise jongens door hen te misbruiken. Kinderen lopen door seksueel misbruik in de regel ernstige psychische schade op. De man heeft hiervoor geen oog gehad en is slechts uit geweest op het bevredigen van zijn eigen lustgevoelens.

Behandeling noodzakelijk

Omdat de rechtbank minder feiten bewezen acht dan de officier van justitie, komt de rechtbank tot een lagere straf dan de zes jaar die door de officier van justitiewas geëist. De rechtbank acht het van belang dat de reeds ingezette behandeling van de man niet op de lange baan wordt geschoven. Van de 4 jaar gevangenisstraf legt de rechtbank daarom 2 jaar voorwaardelijk op, met een extra lange proeftijd van 3 jaar. Een deels voorwaardelijke straf maakt voortzetting van de behandeling mogelijk en vormt bovendien een flinke stok achter de deur voor de man om te blijven meewerken aan de door de rechtbankopgelegde voorwaarden en om niet in herhaling te vallen.