Zeven jaar cel en tbs voor dodelijke woningbrand Amersfoort

Een 28-jarige vrouw uit Amersfoort heeft zich in de nacht van 14 januari schuldig gemaakt aan brandstichting in de woning van haar familie, waarbij haar 11-jarige halfzusje op afschuwelijke wijze om het leven is gekomen. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de vrouw tot een gevangenisstraf van 7 jaar en tbs met dwangverpleging.

Onherstelbaar leed

De vrouw besprenkelde de deurmat met terpentine door de brievenbus. Vervolgens stak zij met een aansteker en verfspuitbus de doordrenkte deurmat in brand. Het vuur verspreidde zich in de woning waar haar zusje en halfzusje lagen te slapen. Haar zusje wist aan de brand te ontsnappen, maar voor haar halfzusje was het te laat. Het Openbaar Ministerie verdacht de vrouw van moord op haar halfzusje. Om iemand te veroordelen voor moord moet vaststaan dat er sprake is van een vooropgezet plan en er over de gevolgen is nagedacht. De vrouw heeft geen verklaring afgelegd. Er is niets bekend geworden over de aanloop naar de brand en de gedachten van de vrouw. De rechtbank spreekt haar daarom vrij van moord. Wel heeft de rechtbank haar veroordeeld voor brandstichting met als gevolg de dood van haar halfzusje.

Andere feiten

Acht maanden voor de fatale woningbrand heeft de vrouw de auto van haar moeder beschadigd en op basis van het onderzoek lijkt het er op, zo concludeert de rechtbank, dat zij toen heeft geprobeerd de auto van haar moeder in brand te steken. Zij wordt ook veroordeeld voor vernieling van de auto. Volgens het Openbaar Ministerie probeerde zij dit in november 2016 nog een keer. De rechtbank oordeelt dat daar geen concreet bewijs voor is, en spreekt haar daarom van dat laatste feit vrij.

Vrijspraak brand dönerzaak

Er is zeer beperkt forensisch onderzoek gedaan naar de brand in de dönerzaak van de moeder van de verdachte. Er zijn van-horen-zeggen-verklaringen die naar de verdachte wijzen. De rechtbank spreekt de vrouw vrij, vanwege de onduidelijke verklaringen in combinatie met het beperkte onderzoek.

Strafmaat

Volgens de deskundigen is er een scala aan symptomen en beperkingen vast te stellen die wijzen op een stoornis. De vrouw koestert haat tegen haar familie en heeft een psychiatrische voorgeschiedenis. De kans op herhaling is aanzienlijk, zo oordeelt de rechtbank. Zonder tbs-behandeling kan zij niet terugkeren in de maatschappij. De rechtbank komt tot een lagere gevangenisstraf omdat de vrouw wordt vrijgesproken van moord en een aantal andere feiten. In haar nadeel weegt mee dat zij geen openheid van zaken heeft gegeven en op geen enkele wijze spijt of emotie getoond.