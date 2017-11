'Cokemaffia bedreigde vissers en familie uit Urk'

Tijdens de pro forma zitting zei officier van justitie Koos Plooij dat het vissersdorp Urk een groot probleem heeft. Volgens De Telegraaf blijkt uit een cocaïnezaak dat de ‘Mocro-maffia’ gezinnen uit het dorp in de greep heeft.

De zaak draait om de smokkel van 261 kilo cocaïne, waarbij vandaag vijf verdachten voor de rechtbank moesten verschijnen. Naast vissers uit Urk, zijn ook een Pool en een Montegrijn verdachten in de zaak.

Uit communicatie tussen een zesde verdachten en ‘Mocro-maffia kopstuk’ Naoufal F. uit Amsterdam, blijkt dat de criminelen de vissers begin 2015 al op de korrel hadden voor de smokkel van drugs. De verdachten vissers en hun familie werden ernstig bedreigd in de afgelopen maanden.

‘De vermenging van de legale visserij met internationale drugshandel onrustbarend is. zeker ook in het licht van de onthullende berichten over druk en dreiging. Urk heeft een ondermijningsprobleem, en daarmee de samenleving als geheel’, aldus officier Koos Plooij.

De zaak zal op 14 februari 2018 inhoudelijk worden behandeld.