Ambulance op zijn kant na aanrijding in Amsterdam

Op de Meibergdreef in Amsterdam Zuidoost is dinsdagmiddag een ambulance op zijn kant geraakt na een aanrijding met een personenwagen.

De ambulance was in de buurt van het Academisch Medisch Centrum en voerde zwaailicht en sirene op het moment van de aanrijding. Het is nog onduidelijk of er een patiënt in de ambulance lag.

De politie heeft het kruispunt afgezet voor onderzoek.