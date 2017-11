Celstraffen geëist tegen Roemenen voor poging doodslag bij achtervolging

'Zeldzaam egocentrisch'

'Deze verdachten zijn zeldzaam egocentrisch, tonen geen enkel respect voor het land waar ze te gast zijn, ze zijn alleen gericht op hun eigen gewin en plukken gewetenloos alles wat ze tegenkomen, zo typeerde de officier van justitie vandaag in de rechtbank Zutphen de strafeis van vijf jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen vier mannen. De verdachten zorgden begin dit jaar tussen Ede en Apeldoorn voor levensgevaarlijke situaties, toen ze na een inbraak in Wekerom op de vlucht sloegen voor de politie.

Achtervolging

De Roemeense mannen, in de leeftijd van 23, 27 en 29 jaar, komen op 30 maart 2017 met een vermoedelijk in Luxemburg gestolen auto Nederland binnen. Mogelijk waren ze van tevoren ook betrokken bij een overval op een juwelier in Antwerpen. In Wekerom plegen ze volgens het OM een inbraak in een shop van een tankstation, waarbij sigaretten buit worden gemaakt. De politie zet vervolgens met diverse voertuigen de achtervolging in.

Kraaienpoten uit raam gegooid

De verdachten zijn volgens het OM verantwoordelijk voor de gevaarlijke klopjacht die dan ontstaat. Ze vluchten met hoge snelheid en rijden over fietspaden. Als de verdachten met 190 kilometer per uur over de A1 rijden, worden er kraaienpoten uit het raam naar de achtervolgende politieauto’s gegooid. Deze zelf gefabriceerde ijzeren voorwerpen dienen ertoe om banden lek te steken. De achtervolging eindigt nadat de verdachten een poging doen om een politieauto van de weg te drukken, maar hierbij zelf over de kop slaan.

Poging doodslag

De gedragingen van de verdachten zijn volgens het OM zo gevaarlijk, dat van een poging doodslag sprake is. Daarnaast is ook de inbraak in het tankstation ten laste gelegd, alsmede diefstal van kentekenplaten. Vier automobilisten deden aangifte van vernieling, omdat ze op de A1 een lekke band kregen door de kraaienpoten. Volgens de officier van justitie was het viertal op roverspad. De verdachten hadden immers gestolen kentekenplaten in hun –eveneens gestolen – auto liggen. Ook trof de politie hier inbrekersgereedschap aan, en leidingen waarmee brandstof afgetapt kan worden.

Eis: 5 jaar celstraf

Tijdens het requisitoir haalde de officier hard uit naar de vier verdachten, die tijdens de verhoren ook geen verantwoordelijkheid wilden nemen voor hun daden. 'Ik kan eigenlijk niets bedenken dat voor ze pleit', aldus de officier van justitie. Alles afwegende vindt de officier van justitie onvoorwaardelijke gevangenisstraffen op zijn plaats. Tegen de mannen werd vijf jaar gevangenisstraf geëist. Ook zouden zij alle vier gedurende anderhalf jaar geen motorrijtuigen mogen besturen. De rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, doet over twee weken uitspraak.