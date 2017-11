Politie Rotterdam start ook proef met bodycams

Hierin wordt onder andere gekeken naar wat de bijdrage van de bodycams is voor het opsporingsproces en of het bijdraagt aan een grotere veiligheid voor de politiemedewerker en burgers.

10 bodycams

Binnen de eenheid Rotterdam vindt de proef plaats binnen het basisteam Rotterdam Centrum. Hier zijn 10 bodycams beschikbaar voor politiemensen die deze vrijwillig willen dragen. De agenten bepalen zelf wanneer ze de camera aanzetten en moeten het zolang dit mogelijk is kenbaar maken aan omstanders. Met een audiosignaal bij het opstarten en visueel signaal tijdens het gebruik van de bodycam worden omstanders er op geattendeerd dat een bodycam opnames maakt.

Toegevoegde waarde

De politie maakt al zeer lang gebruik van camerabeelden. Bijvoorbeeld tijdens het toezichthouden bij grote evenementen, het handhaven van de veiligheid of bij het opsporen van verdachten van misdrijven. 'In de eenheid Rotterdam gaan we nu kijken of de bodycam een toegevoegde waarde heeft bij het politiewerk naast de reeds bestaande middelen', aldus de politie.

Privacy

De bodycams worden gebruikt op de openbare weg en in openbare gebouwen. Er wordt niet in woningen of op besloten erven gefilmd, tenzij er sprake is van een noodsituatie, of een aanhouding op heterdaad. Alle bodycambeelden en audio-opnamen vallen onder de Wet politiegegevens. Hierin staat precies beschreven wat met politiegegevens mag worden gedaan, inclusief hoe lang opnames mogen worden bewaard en wanneer deze moeten worden vernietigd.

De beelden worden dus nooit zomaar met derden gedeeld, gepubliceerd of op social media gedeeld. De proef in Rotterdam loopt tot maart 2018, waarna er een landelijk evaluatie plaatsvindt. Daarop volgend zal besluitvorming plaatsvinden over toekomstig gebruik van de bodycam binnen de nationale politie.