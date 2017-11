Gevonden lichamen in woonwagen in Den Bosch zijn van echtpaar

Dinsdagavond rond zes uur werden in een woonwagen in de Sleutelbloemstraat de dode lichamen aangetroffen van een man en een vrouw.

De politie gaat ervan uit dat het om de bewoners gaat. Volgens het Brabants Dagblad gaat het om een 60-jarige bewoner en zijn 58-jarige echtgenote.

Een familielid trof het echtpaar aan en sloeg alarm. De omstandigheden waaronder de lichamen werden gevonden waren voor de politie aanleiding om een onderzoek te starten. Forensisch rechercheurs startten een uitgebreid en minutieus sporenonderzoek rondom en in de woning dat vele uren in beslag neemt. Direct betrokkenen werden door agenten opgevangen en zij hebben op het bureau hun verhaal gedaan. Vooralsnog zijn er verschillende scenario’s te leggen op wat er gebeurd zou kunnen zijn, waarbij we een misdrijf zeker nog niet kunnen uitsluiten.