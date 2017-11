Handel in beschermde dieren fors toegenomen

Dode en levende beschermde dieren en planten en producten daarvan (zoals schedels, medicijnen, vlees) zijn door verschillende overheidsdiensten in koffers van passagiers, in cargo, in postpakketten en op beurzen aangetroffen.

Dit betreffen allemaal dieren en planten die beschermd zijn door het CITES-verdrag. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Douane, het Openbaar Ministerie en de Politie hebben in de periode 1 september tot 5 november 2017 gezamenlijk opgetreden tegen de illegale handel in beschermde planten en dieren. De actie richtte zich op controles èn voorlichting. De activiteiten vonden plaats in de haven van Rotterdam, op de luchthaven Schiphol, in Caribisch Nederland, bij particulieren thuis, in winkels en op beurzen.

Illegaal transport van planten en dieren wordt internationaal aangepakt. Ruim 180 landen hebben afspraken gemaakt over het verhandelen, vervoeren, verzamelen of houden van beschermde planten en dieren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het CITES-verdrag. CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dat als doel heeft het voorkomen dat een soort uitsterft of sterk in aantal daalt. De Europese Unie heeft daarom het Action Plan against Wildlife Trafficking 2016-2020 uitgebracht waar ook Nederland zich aan committeert. Het gezamenlijk optreden (Operatie Pangolin) komt bovenop de reguliere acties die het hele jaar door blijven plaats vinden. Ook de komende jaren zullen er gerichte acties plaatsvinden.

Poten van een olifant

In totaal hebben de controles 59 zaken opgeleverd waarbij producten in beslag zijn genomen. In de post werden meerdere pakketten met schubben van het zeer bedreigde Afrikaanse schubdier (Pangolin) aangetroffen die onderweg waren van Afrika via Nederland naar Azië (totaal 77 kilo). Op Schiphol werd een passagier aangetroffen met 14.000 dode zeepaardjes in zijn koffer onderweg naar China. Deze passagier is inmiddels veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Ook zijn er meerdere orchideeën, een aantal producten van beschermde houtsoorten en 40 kilo poeder van slangenhout in beslag genomen. Ook vonden de inspecteurs medicijnen met ingrediënten van beren, een ijsberenvel, een aantal levende vogels en 120 arapaimavissen. Daarnaast werden er opgezette dieren aangetroffen onder andere uilen en een cobra. Verder kwamen de inspecteurs schedels van apen en krokodillen, zeven dierenvellen of delen daarvan van onder andere een luipaard, tien zendingen levende koralen, een schild van een groene zeeschildpad, drie poten van een Afrikaanse olifant en zes vlinders tegen. Alles werd illegaal ingevoerd of doorgevoerd en is in beslag genomen.

Bonaire

De Douane op Bonaire heeft in de actieperiode 267 kilo vlees van kroonslakken in beslag genomen. Deze waren onderweg vanuit Venezuela naar Bonaire. Daarnaast zijn meerdere stuks koraal en schelpen in beslag genomen uit de bagage van toeristen op de luchthaven.

Vogelbeurs

Op een vogelbeurs in Zwolle zijn bij verschillende vogelhandelaren vogels aangetroffen waarvan de papieren niet in orde waren of de pootringen niet klopten. De vogels, waaronder een wijnborstamazone en een aantal hoppen zijn in beslag genomen. De twee verdachten hebben een boete betaald van 5000 euro.

Alle levende dieren die in beslag worden genomen, worden ondergebracht door RVO.

Flitspeiling

Om te achterhalen of CITES bekend is onder de inwoners van Nederland is een representatieve peiling uitgevoerd. De grote meerderheid van de ondervraagde (94%) geeft aan te weten dat het niet is toegestaan internationaal beschermde planten en dieren te verhandelen, te vervoeren, te verzamelen of te houden. Zo’n 63% weet welke regels er zijn en 1% noemt CITES spontaan. Van de 70-plussers kent 30% het verdrag CITES van naam en onder de 15 t/m 25 jarigen is dit 16%.