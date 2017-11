Er dreigt een groot tekort aan agenten te ontstaan door vergrijzing en bezuinigingen

De komende jaren zullen er zo'n 14.000 politiemensen met pensioen gaan en in de afgelopen vijf jaar zijn er te weinig mensen opgeleid om deze collega's te vervangen. Daardoor dreigen er vooral 's nachts en in de landelijke gebieden grote tekorten te ontstaan. Dit schrijft de Volkskrant op basis van uitspraken van de korpsleiding, de Nederlandse Politiebond en de leiding van de Politieacademie.

Minder nieuwe agenten

Het nieuwe kabinet heeft weliswaar 267 miljoen extra uitgetrokken voor de politie, maar in de afgelopen jaren is er al scheefgroei ontstaan in de leeftijdsopbouw van het korps. Er zijn minder nieuwe agenten binnengekomen bij het korps. Door bezuinigingen zijn er in de afgelopen vijf jaar geen 2000 nieuwe agenten, maar slechts 1000 nieuwe agenten opgeleid. In september meldde korpschef Erik Akerboom al dat het tekort aan instroom van nieuwe agenten een grote druk zal gaan leggen op jonge agenten. Zij moeten de lasten van nachtdiensten dragen, omdat agenten die ouder zijn dan 55 jaar niet meer inde avonduren hoeven werken.