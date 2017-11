Eerste strooiwagens de weg op vanwege gladheid

Rijkswaterstaat liet vooral in het noorden en zuiden strooiwagens de weg opgaan. Op sommige plaatsen moesten automobilisten krabben.

De gladheid wordt vooral veroorzaakt door bevriezing van natte weggedeelten en soms ook winterse neerslag. Vooral donderdag kan het tijdens felle hagelbuien opeens glad zijn. Ook snelwegen liggen er dan kortdurend wit bij. De VID vraagt automobilisten in zo'n geval de rust te bewaren en niet plots op de rem te trappen. De situatie is vooral verraderlijk vanwege het lokale karakter: het ene moment is er niets aan de hand, het volgende moment is de snelweg spierwit. Zondag leidde een vergelijkbare situatie al tot diverse aanrijdingen.