3 Gouden Windei kandidaten passen product aan

Albert Heijn stopt met haar minst vezelrijke muesli ‘Muesli vezelrijk’ te noemen. Unilever gaat het suikergehalte in haar Conimex Ketjap manis gold halveren. Innocent heeft de naam van haar drankje Superjuice Framboos & kers aangepast. Alle drie de producten zijn vorige week gekandideerd voor de lopende verkiezing van het Gouden Windei van foodwatch, een verkiezing voor het meest misleidende product. De ‘Muesli vezelrijk’ is de minst vezelrijke (niet krokante) muesli van het AH eigen merk. De Ketjap manis gold premium quality bleek extreem suikerrijk met 70 gram suikers per 100 ml*. Innocent Framboos & kers bevat driekwart appelsap en minder dan 10% framboos en kers. Het product heet daarom sinds kort ‘Innocent Appel, framboos & kers’, een meer waarheidsgetrouwe benaming. De verkiezing en de aanpassing hadden elkaar gekruist. foodwatch ziet de drie aanpassingen als positieve stappen.

AH Muesli Vezelrijk

Noem je je muesli ‘vezelrijk’, dan zijn de verwachtingen hoog. Maar Albert Heijn noemt juist haar minst vezelrijke muesli ‘Muesli vezelrijk’. “We hadden zelf ook al geconstateerd dat de naam niet meer klopt met de werkelijkheid”, aldus Albert Heijn aan foodwatch. ‘Vezelrijk’ zal nu uit de naam worden gehaald. Het nieuwe product zal per week drie van 2018 in de winkels liggen, belooft Albert Heijn. De muesli zal dan waarschijnlijk ‘Muesli stukjes dadel, abrikoos en rozijnen’ gaan heten. foodwatch heeft daarbij aangegeven dat in de nieuwe naam het meest voorkomende fruit – de rozijnen - als eerste genoemd zou moeten worden.

Conimex Ketjap manis gold van Unilever

Deze ‘premium quality’ ketjap manis is gewoon siroop met ketjapsmaak: met 70 gram suiker per 100 ml lijkt het meer op siroop! Dat is 43 suikerklontjes per flesje van 250 ml en zes keer zoeter dan Coca-Cola. Kan dat niet een klontje minder, Conimex? Jazeker, geeft Unilever nu aan. Unilever reageert richting foodwatch dat “we de afgelopen maanden hebben gewerkt aan het verbeteren van de receptuur van de Ketjap Manis Gold en dat de nieuwe versie 50% minder suiker bevat.”. De nieuwe ketjap zal naar verwachting over een half jaar de winkels in stromen.

Innocent Superjuice framboos & kers boosted met gojibes

‘Superjuice framboos & kers', 'boosted met gojibes’, met opgeteld minder dan 10% van deze vruchten en meer dan driekwart appelsap. Dat vond Innocent kennelijk zelf ook te gortig en wijzigde dit zeer recent door het drankje ‘Superjuice Appelsap, framboos & kers‘ te noemen. De wijziging kruiste de nominatie van foodwatch. Het drankje met de aangepaste naam ligt inmiddels in de winkels.

Gouden Windei 2017

De producten zullen nog wel genomineerd blijven in de verkiezing omdat de verkiezing Gouden Windei 2017 gaat over de producten die in 2017 consumenten hebben misleid. Wel zal foodwatch de aanpassingen bij elke kandidaat vermelden zodat stemmers hiermee rekening kunnen houden.

De winnaar wordt rond half december bekend gemaakt.

foodwatch ontvangt vaak klachten van teleurgestelde consumenten die zich misleid voelen in de supermarkt. De klachten komen onder meer binnen via het daarvoor opgerichte meldpunt misleiding. Zelf doet foodwatch ook al jarenlang onderzoek naar de waarheid achter claims op voedselverpakkingen. Aan de hand van dit onderzoek en de ontvangen klachten, worden jaarlijks de kandidaten geselecteerd die het volgens de voedselwaakhond echt te bont hebben gemaakt. Zij komen in aanmerking voor de prijs voor het meest misleidende voedselproduct:

Het Gouden Windei.

Het Gouden Windei wordt dit jaar voor de achtste keer uitgereikt. In de afgelopen jaren hebben meer dan 100.000 consumenten hun stem uitgebracht. In 2016 won Healthy People Blauwe bosbes en framboos. In 2015 wonnen de gesuikerde cranberries van Albert Heijn. Het jaar ervoor won Capri-sun van Coca-Cola de omstreden prijs. In 2013 won Natrena Stevia Kristalpoeder van Douwe Egberts. Unilever won de prijs al twee maal: in 2012 met Becel pro-activ en in 2011 met Blue Band Goede Start Witbrood. Danone ontving het windei in 2010 met het product Actimel.

* In ons persbericht van 24/11 stond abusievelijk vermeld dat Conimex Ketjap manis gold 70% suiker betrof. Dit had 70 gram/100ml moeten zijn. Onze excuses hiervoor. Dat het product veel suiker bevat, staat buiten kijf: in een flesje van 250 ml zitten ongeveer 43 suikerklontjes van vier gram, pakweg zes keer meer dan in Coca-Cola (10,6gr/100ml).